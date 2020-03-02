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Смертность от коронавируса в Китае может быть масштабнее, чем передают официальные СМИ

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Смертность от коронавируса в Китае может быть масштабнее, чем передают официальные СМИ

В парижском Институте Пастера заявили, что коронавирус скрывает гораздо большую опасность, чем предаётся огласке.  Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов отметил, что смертность в самом Китае может быть намного масштабнее, чем передают официальные СМИ. Больше всего от опасной пневмонии страдают люди пожилого возраста.

Используемые китайскими специалистами методы лечения заболевания для борьбы с коронавирусом не являются эффективными, особенно для пациентов, находящихся в критическом состоянии. Если такие пациенты попадают в реанимацию, то врачи не успевают им оказать никакую помощь. Некоторые заболевшие испытывают кислородное голодание, при этом других симптомов страшной инфекции не имеют.

Сейчас в Ухань съехалось со всего мира большое количество специалистов, однако смертность пациентов по-прежнему остаётся высокой. В больницах создаются дополнительные отделения интенсивной терапии для длительного пребывания заболевших. Как правило, человек, находящийся в тяжёлом состоянии, может находиться в реанимации до одного месяца.

Для профилактики медики рекомендуют чаще мыть руки, носить перчатки и не посещать места массового скопления людей. Также стоит чаще менять одежду и стирать её.

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