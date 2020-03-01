В Раде сочли циничным заявление главы МИД Украины о Дне Победы

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1 марта 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что страна не будет отмечать День Победы.

Медведчук счел слова Пристайко смесью «цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и ура-патриотической зашоренности». По его словам, министр «не имеет морального права» говорить от имени миллионов украинцев. Медведчук заявил, что от праздника могут отречься пораженные «вирусом неонацизма» украинские власти, но не народ.