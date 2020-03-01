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В Раде сочли циничным заявление главы МИД Украины о Дне Победы

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Раде сочли циничным заявление главы МИД Украины о Дне Победы
Фото: pixabay.com

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что страна не будет отмечать День Победы.

Медведчук счел слова Пристайко смесью «цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и ура-патриотической зашоренности». По его словам, министр «не имеет морального права» говорить от имени миллионов украинцев. Медведчук заявил, что от праздника могут отречься пораженные «вирусом неонацизма» украинские власти, но не народ.

АБ

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