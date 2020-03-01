Борис Джонсон объявил о своей помолвке

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1 марта 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Джонсон, фото: соцсети

Премьер-министр Великобритании и его подруга Кэрри Саймондс рассказали, что обручились и ждут своего первого ребенка, который должен появиться на свет уже летом, пишут The Independent и The Telegraph.

"Премьер-министр и г-жа Симондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они ожидают появления ребенка в начале лета", - сказал журналистам представитель Джонсона. Напомним, пара встречается около двух лет.

Отметим также, еще летом минувшего года папарацци "застукали" его подругу на Портобелло-Роад в одном из ювелирных магазинов за примеркой кольца. Новость, разумеется, породила разговоры о скором обручении и бракосочетании.

У Бориса Джонсона, которому 55 лет, есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер. Пара поженилась 25 лет назад, но сейчас разошлась. Также у господина Джонсона есть дочь от арт-консультанта Хелен Макинтайр.