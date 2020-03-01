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"Через угрозу дополнительных санкций", Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России

, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Давление, по ее мнению, необходимо, чтобы «расчистить путь для политических переговоров для того, чтобы положить конец ужасной войне в Сирии».

Крамп-Карренбауэр назвала гуманитарную ситуацию в ближневосточной стране тяжелой. Также председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях против России.

По его словам, у Путина «нет оснований реагировать на какие-либо призывы» европейцев и ему пока не пришлось нести ответственность за «совместные с Асадом завоевания в Сирии». Поэтому, считает Реттген, Запад должен склонить Россию к переговорам через угрозу санкций, пишет канал "Экономика".

БИ

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