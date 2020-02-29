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В Госдуме оценили призыв Эрдогана оставить Турцию "один на один" с Сирией

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Госдуме оценили призыв Эрдогана оставить Турцию
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в субботу, 29 февраля, прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии.
 
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с Сирией.
 
Дмитрий Новиков отметил, что слова главы Турции являются абсолютно неприемлемыми ни с какой точки зрения. Политик подчеркнул, что возникает вопрос, кто и на каком основании находится в САР. Депутат напомнил, что российские представители работают на сирийской территории в соответствии с просьбой законного правительства. Что же касается претензий Эрдогана на намерение определять судьбу Сирии, то никаких полномочий у турецких властей на это нет. 
 
Новиков напомнил, что до того момента, пока Анкара принимала участие в делах САР с целью минимизировать издержки от деятельности крупных террористических образований, можно было признать позитивную роль турецкой стороны. Если же Турция планирует пересмотреть данный подход и получить монополию в сирийских делах, то это неприемлемо.
ЕТ

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