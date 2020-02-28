К власти в США приходят

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28 февраля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

В ноябре этого года состоятся выборы президента США. Несколько дней назад произошли изменения в американской предвыборной кампании.



Одним из последних кандидатом в президенты зарегистрировался известный миллиардер Майкл Блумберг. По оценкам журнала Forbes, он владеет состоянием более 60 миллиардов долларов, в то время как Дональд Трамп имеет лишь 4 миллиарда долларов.



Майкл не первый день в политике. Он был главой города Нью-Йорка. За свою политическую карьеру несколько раз переходил из одной партии в другую и, в конце концов, остановился на демократах. Трамп также успел побывать в обеих партиях.



Для того, чтобы продвинуть Блумберга в президенты, демократы даже поменяли предвыборную систему. Для участия в дебатах кандидаты должны сделать финансовые пожертвования. Если другие кандидаты пожертвования собирали с людей, то для Блумберга правила изменили. По новому правилу кандидат может участвовать в гонке, если его национальный рейтинг не менее 10%.



Блумберг, как и 73-летний Трамп имеет солидный возраст - 78 лет. В своё время американцы смеялись над советскими членами Политбюро, которые умирали на своих постах, теперь и в США к власти приходят "лафетники".



