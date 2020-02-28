Из США будут высланы десятки китайских журналистов

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28 февраля 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

После того, как Китай выслал из своей страны журналистов американской газеты Wall Street Journal, руководство США приняло решение об ответных мерах. Планируется, что в ближайшее время из штатов будут депортированы десятки китайских репортёров.



В Белом Доме считают, что высылка американских журналистов из Китая повлияла на возможность американцев узнавать объективную информацию о событиях в КНР. Помимо этого американские чиновники уверены, что китайские журналисты, работающие в США, являются ещё и разведчиками.

Такая схватка двух мировых лидеров показывает падение уровня взаимоотношений между ними, особенно в период всеобщей борьбы с эпидемией коронавируса. Запад пытается доказать, что коммунистическая система Китая неэффективна, и граждане этой страны не имеют прав на свободу. Оскорбление, нанесённое Китаю, будет заживать очень долго.



На этом фоне США пытаются взять под свой контроль тихоокеанский остров Чуук, который планировал провозгласить независимость. В Вашингтоне опасаются, что данная территория может стать военной базой, расположенной поблизости с дислокацией американских войск.



