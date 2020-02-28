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Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: EurekAlert

Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Фото: pixabay.com

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зарегистрировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва. По мнению экспертов, взрыв стал последствием выброса энергии в пять раз больше, чем было ранее.

«Это произошло очень медленно – как взрыв в замедленном движении, который длился на протяжении сотен миллионов лет», - пояснила профессор Мелани Джонстон-Холитт.

Астрономы отметили, что взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в Сверхскоплении Змееносца, которое находится в 390 млн световых лет от Земли. Сейчас ученые выясняют причину данного явления и собираются провести более тщательные наблюдения. Возможно, для этого эксперты увеличат число спутниковых антенн вдвое.

Ранее ученые  сообщили, что Вселенная имеет границы.

БА

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