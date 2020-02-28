У приехавших на Украину россиян будут проверять температуру

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина будет измерять температуру у въезжающих в страну россиян.
Температурному контролю подвергнутся абсолютно все въезжающие из любого государства – контроль есть на всех пунктах пропуска в Евросоюз, это же ждет и пункты на границе с Россией.
«Таким образом, у нас будет тотальный скрининг температуры», – пояснил Аваков.
В России и на Украине официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нет.
Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом отмечен в Литве.