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У приехавших на Украину россиян будут проверять температуру

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

У приехавших на Украину россиян будут проверять температуру
Фото: Pixabay

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина будет измерять температуру у въезжающих в страну россиян.

Температурному контролю подвергнутся абсолютно все въезжающие из любого государства – контроль есть на всех пунктах пропуска в Евросоюз, это же ждет и пункты на границе с Россией.

«Таким образом, у нас будет тотальный скрининг температуры», – пояснил Аваков.

В России и на Украине официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нет.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом отмечен в Литве.

ДВа

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