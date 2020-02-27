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Добровольно-принудительно. Петр Порошенко заявляет, что завтра явится на допрос в Госбюро расследований Украины

, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

Добровольно-принудительно. Петр Порошенко заявляет, что завтра явится на допрос в Госбюро расследований Украины

Петр Порошенко заявил, что готов добровольно явиться на допрос в Госбюро расследований Украины, а разрешение суда на его принудительный привод на допрос называет незаконным и грозится оспорить его в Европейском суде.

Кроме того, он сообщил о политической ангажированности дел против него, потому что «и как президент, и как гражданин всегда придерживался и придерживается законов».

Однако экс-президент Украины вызван на допрос повесткой и в сопровождении многочисленной охраны, поэтому это вряд ли можно назвать жестом доброй воли. Надо ли говорить,  что его обвиняют в воровстве и  коррупции.

БИ

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