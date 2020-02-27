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"Образец псевдонаучной писанины", старшего брата экс-президента Украины Виктора Ющенко лишили степени доктора исторических наук

, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Аттестационная коллегия Министерства образования лишила старшего брата экс-президента Украины Виктора Ющенко - Петра степени доктора исторических наук. Решение было принято после изучения его диссертации "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI ст.)".

Собственно, толчок к расследованию дала группа из 14 украинских историков и археологов. Они написали в Министерство образование письмо, в котором раскритиковали научную работу Петра Ющенко. "Данный текст не может быть признан самостоятельным историческим научным исследованиям, а скорее является образцом псевдонаучного произведения с многочисленными нарушениями академической добродетели. Постановка проблемы как и сам текст его, свидетельствуют, что диссертант не только не является специалистом в тематике своего исследования, но и вообще не понимает, что такое историческая наука. Автор не отличает научные исследования от других произведений на историческую тематику, в частности от текстов, принадлежащих к области политической пропаганды, историософии, художественной литературы или к откровенной псевдонауке, - написано в заявлении историков.

Мы не очень понимаем, что такое научная добродетель, но вот что такое плагиат знаем хорошо. А именно в этом и обвинили работу брата Ющенко в научных кругах. Кроме того сообщается, что там куча грамматических и орфографических ошибок. К слову, сам Виктор Андреевич - тоже доктор экономических наук, может и его проверить на оригинальность текста?

БИ

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