Карнавалы в Европе меняют свои правила

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27 февраля 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Европе завершился сезон карнавалов. По столицам государств разъезжали гигантские куклы, изображавшие политиков и сюжеты на злободневные темы. Не обошлось и без конфликтов. В Бельгии участники карнавала высмеяли иудеев, за что подверглись преследованию блюстителей закона.



Карнавалы проходят уже более 6 веков, но политическая культура разрушает их старые правила. Многие европейские руководители и политики заявили, что парад задевает острые социальные темы, высмеивает их, поэтому такие мероприятия нужно запретить.



В Германии считают, что на карнавале можно всё, кроме экстремистской символики. Но с этого года запрещено раскрашивать лицо краской, использовать леопардовые шкуры и перья птиц для костюмов индейцев.



Политической цензуры в Германии нет, можно изготовить костюмы канцлера и популярных политиков, однако все понимают, что нужно придерживаться определённых норм.



В древние времена карнавалы проводили прямо в церквях. Люди ставили сценки из библейских сюжетов. После ужесточения порядков в храмах, праздники вынесли на улицу.



Карнавал, по мнению организаторов, - это, прежде всего, праздник, а не повод кого-то унизить или оскорбить. Важно, чтобы люди смогли отдохнуть и повеселиться во время мероприятия.



