Искусственный интеллект встанет на страже налогового правопорядка Японии

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27 февраля 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

Налоговая полиция Японии намерена взять на службу искусственный интеллект. Робот будет проверять отчёты компаний, финансовые показатели и голосовые файлы.



Если руководитель публично говорит об успехах своей фирмы, то она будет проверяться в первую очередь. В случае постоянного возвеличивания себя, руководитель компании попадает под подозрение, что он, скорее всего, обманывает государство посредством аудиторов. Соответственно, искусственный интеллект будет проверять систему уплаты налогов данным руководителем.



Сейчас робот проходит обучение. После этого ему будет дана возможность в тестовом варианте проверить документацию для определения правильности её составления.



В налоговой службе Японии говорят, что в стране появляется всё больше способов ухода от налогов. За прошлый год было выявлено более 70 тысяч преступлений в данной сфере. Это на несколько процентов больше, чем в 2018 году. Государство недополучило налогов с 12 миллионов долларов.



Разработчики искусственного интеллекта уверены, что внедрение роботов в работу налоговой полиции позволит выявить большинство случаев незаконного ухода от уплаты налогов в бюджет государства.



