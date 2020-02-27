Владимир Соловьев выгнал из студии бывшего украинского депутата Ковтуненко, пытавшегося оправдать Бандеру

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27 февраля 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Соловьев, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Ведущий программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии после того, как экс-нардеп

попытался оправдать действия организации украинских националистов УПА, запрещенной в России, и ее лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича.

В ходе программы обсуждались преступлений украинских националистов во время Великой Отечественной войны. Конфликт между Соловьевым и Ковтуненко произошел во время обсуждения преступлений украинских националистов во время Великой Отечественной войны.

Ковтуненко также заявил о "сотрудничестве" УПА и НКВД во время войны, поддержке евреями украинских националистов. Украинский эксперт еще утверждал, что националисты якобы "случайно" убили генерала Николая Ватутина, освободившего столицу Украины город Киев.

Возмущенный Соловьев вызвал охрану и потребовал вывести Ковтуненко из студии. Видеозапись инцидента опубликована в Instagram журналиста. "Уберите отсюда нацистскую мразь", - заявил Соловьев.