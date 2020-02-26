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На украинском телешоу политики поспорили из-за русского языка

, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На украинском телешоу политики поспорили из-за русского языка
Фото: pixabay.com

Эксперты устроили перепалку в эфире украинского телеканала во время обсуждения вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны. При этом один из оппонентов утверждал, что Киев должен позволить решать, на каком языке разговаривать.

С таким мнением выступил на программе «Открытым текстом» член «Антифашистского комитета Украины» и представитель Компартии страны Михаил Кононович. Он также призвал власти страны обеспечить население «демократическим выбором» в данном вопросе. Кроме того, он считает, что неправильно убирать «русский язык» из частных школ или гимназий.

А вот экс-депутат Верховной рады от партии «Свобода» Игорь Мирошниченко заявил, что его все утраивает. На что Кононович ответил, что чем больше киевские власти будут ущемлять права русскоговорящих, тем меньше территорий останется у Украины. По его словам, Крым и Донбасс остались бы в стране, если бы власти перестали «нагнетать».

Тогда Мирошниченко начал оскорблять политика и назвал «сепаратистом».

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