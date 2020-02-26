"Нет закона, у них закон - это деньги", в Киеве у офиса президента Украины мужчина публично поджег себя

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26 февраля 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве у офиса президента Зеленского мужчина устроит акцию самосожжения. Так он пытался достучаться до властей и обратить внимание на коррупцию в стране, а также «кражу» у него участка земли в селе Новоивановка.

По словам свидетелей, мужчина облился неизвестным веществом и поджег себя. Правоохранители, которые обеспечивали правопорядок во время акции медиков, которые требую нормальных условий труда, потушили пламя и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Я уже сюда не первый раз приезжаю, все бесполезно. Нету закона, у них закон это деньги. Я не вижу выхода, поэтому я так и поступил», — заявил после своей акции Александр Бурлаков.

"Мужчина жив и имеет ожоги легкой степени. Его на "скорой" доставили к месту осмотра и оказания помощи. Полиция устанавливает личность мужчины. По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями", – цитируют telegram-каналы местные СМИ.