Россия наглядно показала всем, что теперь турки в Сирии не являются неприкасаемыми

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26 февраля 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Ситуация в сирийском Идлибе развивается по сценарию «странной войны». Вроде бы идёт только с террористами, но одновременно и с турками. С другой стороны – никакой войны с турками никто не ведёт. Это отрицают все стороны, включая и Анкару.



Анкара нагнала в Идлиб много людей и техники и оборудует блокпосты, которые никакими соглашениями не предусмотрены. Турки явно пытаются создать впечатление, что они перебрасывают в Идлиб войск куда больше, чем на самом деле. Колонна турецких танков «Леопард-2А4» катается по Идлибу одна и та же – заезжает днём, а ночью выезжает. На следующий день опять повторяет свой маршрут.



Кроме этого турецкая армия пытается поддержать «зелёных», передавая им для штурма сирийских позиций бронетехнику и артиллерию. При штурмах турки оказывают террористам ограниченную огневую поддержку, а также выполняют роль «заградотряда». Но действия России наглядно показали всем, что теперь турки в самопровозглашённых наблюдательных постах не являются неприкасаемыми, а в колоннах террористов – и подавно. И если они хотят самого наихудшего сценария – то его получат.



В итоге турки резко сбавили обороты. А тут ещё и США отказали им в просьбе насчёт ЗРК «Пэтриот». Говорят, Анкара уже не настаивает на «сочинских линиях», а хочет просто «отжать» себе полосу сирийской территории в 30 км шириной от границы. Россия же, как сообщают сирийские источники, больше чем на 5–6 км или, по другим данным, на 10–15 км не соглашается.



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