В Токио перенесут начало каникул и изменят время занятий из- за коронавируса

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26 февраля 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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На заседании штаба по противодействую распространения нового типа коронавируса было принято решение, что муниципальные школы Токио изменят время начала занятий. Также в учебных заведениях сократят масштаб мероприятий и ускорят начало весенних каникул.

Во избежание лишнего риска заражения школьников при поездках в электричках и метро в час пик, решено сдвинуть начало занятий на более позднее время. Власти решили свести к минимуму выпускные церемонии и мероприятия, отказавшись от прощальных вечеров. В Токио будет также рассматриваться вопрос о переносе времени начала весенних каникул, их хотят начать раньше.

В Южной Корее, по данным на среду, 25 февраля, еще 169 человек заболели коронавирусом, и еще один человек погиб.