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Японская семья трещит из-за гендерного неравенства

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Японская семья трещит из-за гендерного неравенства

Традиционная семья в Японии испытывает серьёзные проблемы из-за гендерного неравенства.  В стране «Восходящего солнца» гендерные различия заметны во всём: в образовании, семье, политике. Корни их появления не известны, однако воспитываются они с младенческих лет.

Японские девушки прикладывают серьёзные усилия, чтобы получить хорошее образование и построить карьеру. Однако это ведёт к тому, что женщина кладёт на алтарь семейного счастья трудовые успехи и достижения.

Два года назад правительство страны, руководствуясь демократическими принципами, приняло решение, обязывающее политические партии иметь в своих рядах одинаковое количество мужчин и женщин. Однако удалось добиться только 28% уровня представительства прекрасной половины.

В СМИ стало больше призывов за сохранение традиционной семьи, так как количество разводов в Японии увеличивается, а новых браков создаётся относительно немного. Всё это влечёт к снижению рождаемости.
Правительство понимает проблемы, прикладывает серьёзные усилия, но, несмотря на это, гендерные различия продолжают сохраняться.

Учёные предлагают закрепить на законодательном уровне равенство при устройстве на работу и продвижении по карьерной лестнице, но власти считают главным для человека при трудоустройстве - его профессиональные качества, а не пол. Очевидно, в ближайшее десятилетие фундамент традиционной японской семьи продолжит разрушаться, а найти методы для исправления ситуации так и не получится.

ПВ

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