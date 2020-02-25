Трамп разрешил засорять американскую природу

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25 февраля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Американское агентство по защите окружающей среды после избрания Трампа президентом оказались в шоковом состоянии. Многие сотрудники начали увольняться или переходить на другое место работы.



Ещё во время предвыборной кампании Трамп обещал, что агентство по борьбе за защиту природы будет упразднено. В итоге финансирование организации было значительно сокращено, а многие проекты свёрнуты. Постановления, которые защищали реки от отходов угольного производства, были отменены. Помимо этого фермерам, землевладельцам было разрешено сбрасывать в реки загрязняющие вещества, пестициды. Трамп отменяет законы, которые были введены не только предыдущим президентом Обамой, но и нормативные акты 80-х годов прошлого века. Ряд чиновников одобрили решения президента США, однако населению такая политика не нравится.



Хозяин Белого дома пытается угодить накануне выборов крупным промышленникам и компаниям. Поэтому множество региональных гражданских обществ намерены в ближайшее время обращаться в суды различных инстанций.



