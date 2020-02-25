Все новости >>

//В мире 13+

Трамп разрешил засорять американскую природу

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп разрешил засорять американскую природу

Американское агентство по защите окружающей среды после избрания Трампа президентом оказались в шоковом состоянии. Многие сотрудники начали увольняться или переходить на другое место работы.

Ещё во время предвыборной кампании Трамп обещал, что агентство по борьбе за защиту природы будет упразднено. В итоге финансирование организации было значительно сокращено, а многие проекты свёрнуты. Постановления, которые защищали реки от отходов угольного производства, были отменены. Помимо этого фермерам, землевладельцам было разрешено сбрасывать в реки загрязняющие вещества, пестициды. Трамп отменяет законы, которые были введены не только предыдущим президентом Обамой, но и нормативные акты 80-х годов прошлого века. Ряд чиновников одобрили решения президента США, однако населению такая политика не нравится.

Хозяин Белого дома пытается угодить накануне выборов крупным промышленникам и компаниям. Поэтому множество региональных гражданских обществ намерены в ближайшее время обращаться в суды различных инстанций.

ПВ

//картина дня

Несмотря на свою слабость, военно-морские силы Украины (ВМСУ) способны сильно навредить Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, которая появилась на страницах отечественной интернет-прессы.

Несмотря на свою слабость, военно-морские силы Украины (ВМСУ) способны сильно навредить Российской Федерации. Об этом…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В православных храмах установят видеокамеры, завили представители РПЦ. Священники считают, что эта мера не нарушит личного пространства молящихся, а помогает спасти храм…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвия приняла строгие меры предосторожности против распространения коронавируса, чем рекомендуют европейские органы. Так заявила латвийским СМИ министр здравоохранения…

//новости ан

//новости ан

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров призвал мировую общественность прекратить «вакханалию беспамятства» и сделать историческим достоянием победу…

Начало нового десятилетия в Крыму ознаменовалось обострением уже давно существующей проблемы водоснабжения для нужд людей и сельского хозяйства. И если недостаток пресной…

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 февраля поручил до мая 2020 года погасить долги по зарплате шахтерам. В противном случае, по словам политика, без…

//новости ан

Закон обязывает сотрудников охраны действовать так, чтобы вред от применения электрошокового устройства был минимальным, также они обязаны предупредить о намерении…

Во вторник стало известно, что рейс Тегеран – Стамбул совершил экстренную посадку в турецкой Анкаре. Согласно некоторым данным, это случилось из-за того, что у одного…