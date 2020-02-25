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Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак
бывший президент Египта Хосни Мубарак, imago stock&people
Во вторник, 25 февраля, стало известно, что из жизни ушел бывший президент Египта Хосни Мубарак. Согласно последней информации, политик скончался в возрасте 91 года после борьбы с тяжелой болезнью.
 
В конце января текущего года экс-президенту Египта удалили опухоль в желудке. После этого Мубарак был помещен в отделение интенсивной терапии.
 
Напомним, Хосни Мубарак находился у власти в течение 30 лет – с 1981 по 2011 год. После волны массовых демонстраций в Египте, одним из ключевых требований которых являлся его уход из власти, он принял решение подать в отставку. После этого политик был арестован по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. В общей сложности он провел в заключении около шести лет, а в 2017 году вышел на свободу.
 
Хосни Мубарак является одним из персонажей эпопеи журналиста Андрея Караулова «Русский ад», вышедшей в двух томах в издательстве «Аргументы недели». Вы можете купить книгу в интернет-магазине издательства.
ЕТ

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