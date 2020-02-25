Миланский показ Armani пройдет в пустом зале - без зрителей и прессы из-за коронавируса

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25 февраля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Звезда мира моды Джорджио Армани заявил, что показ новой женской коллекции бренда будет закрыт для посещения прессы и зрителей. Это вынужденная мера предосторожности из-за вспышки коронавируса.

Италия стала эпицентром распространения болезни в Европе. В пяти регионах страны зафиксированы очаги коронавируса, а количество зараженных уже около 100 человек.

Шоу кутюрье с мировым именем будет проходить в пустом зале. Тем не менее, его можно будет увидеть во время прямой трансляции, которую бренд запустит в своих официальных аккаунтах в соцсетях.