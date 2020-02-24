МИД Украины выразило обеспокоенность по поводу появления символики Крыма на ярмарке в Сербии

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24 февраля 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

Valery Lukyanov, globallookpress.com

Международная выставка туризма, участниками которой стали представители нескольких десятков стран, проходила в Белграде с 20 по 23 февраля в 42-й раз подряд. На российском стенде в рамках проводимой ярмарки была размещена символика Крыма.

О своей позиции в отношении принадлежности Крыма Министерство иностранных дел Украины сообщило послу Сербии Ацу Йовановичу.

"24 февраля 2020 года в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым", - говорится в официальном обращении внешнеполитического ведомства Украины. Сообщается, что послу Сербии было передано требование о недопустимости повторения подобных фактов в будущем.