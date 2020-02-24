Премьер Израиля Нетаньяху заявил о готовности начать военную операцию в Газе

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24 февраля 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Биньямин Нетаньяху, Ilia Yefimovic, globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать масштабную военную операцию в Газе, если палестинские группировки не прекратят обстреливать населенные пункты в Израиле.

К сообщению Армии обороны Израиля в Twitter приводятся данные об обстрелах террористов из сектора Газа израильских территорий. Выпущено более 40 ракет. В ответ израильские военные наносят удары по целям палестинской группировки "Исламский джихад".

В ходе поездки в город Ариэль Биньямин Нетаньяху заявил, что такое не должно продолжаться. "Если они полностью не прекратят огонь,... если не будет полного прекращения огня, мы будем вынуждены привести в действие наш план масштабной военной кампании",— заявил израильский премьер. Нетаньяху подчеркнул, что считает войну последним средством, но "если не будет выбора", он готов пойти на ответную военную операцию.