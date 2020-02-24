Власти Праги все-таки решили назвать площадь рядом с посольством России именем Немцова

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24 февраля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Праги после многочисленных споров все-таки решили назвать площадь рядом с посольством России именем Немцова. Мэр Зденек Гржиб сообщил, что церемония открытия состоится 27 февраля, в пятую годовщину убийства политика.

"Решение о переименовании площади Под каштанами в честь Бориса Немцова принято. Это акт солидарности с российской оппозицией", - цитирует канал "Подъем" заявление из мэрии.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал решение о переименовании этой площади "однозначно политическим шагом". Против нового названия активно выступают чешские политики и журналисты.

Прaга станет четвёртой столицей – после Вaшингтона, Вильнюcа и Киева, – увековeчившей его память.