Гражданину Армении придется ответить перед польским правосудием спустя 9 лет

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24 февраля 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ruwest.ru

Фото: соцсети

Гражданин Армении, который пытался въехать в Польшу из Калининградской области, был препровожден в СИЗО в польском Эльблонге.

Как выяснилось, в 2008 и 2009 годах его осудили за хранение наркотиков, в 2010 году он предоставил поддельный документ о трудоустройстве и заставил знакомого взять кредит в 10 тысяч польских злотых.

Тогда суд приговорил его к 2 годам лишения свободы, но приговор не стали приводить в исполнение при условии возврата денег, а за хранение наркотиков гражданин Армении должен был заплатить штраф и отработать на благо общества. Однако фигурант дела сумел скрыться.

Мужчина полагал, что за 9 лет, которые прошли после выдачи ордеров на арест судами в Познани, о нем забыли. Как выяснилось при пересечении границы, срок давности по его делам еще не вышел.