Маразмы недели: «отсанжаренная» Украина, «кремлёвский рейс» из Уханя и «водонаевские» минёры

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24 февраля 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода ]

маразмы недели, фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Безусловным хедлайнером нашего хит-парада стали пораженные коронавирусом головного мозга украинцы: то, как они встретили своих сограждан, эвакуированных из Китая, стало основной темой для обсуждений и недоумения.

Примечательно, что этот хуторянский вертеп был организован аккурат в день шестой годовщины «революции достоинства», вследствие чего национальный «праздник» заиграл более яркими красками.

Итак, «Поднебесная сотня», состоящая из 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также 22-х членов экипажа и медиков попала в эпицентр жутких событий, едва не став жертвами самоуправства и произвола местных «бабуинов».

Ситуация развивалась стремительно: сначала против приёма «уханьцев» на карантин взбунтовались во Львовской и Тернопольской областях, где традиционно жгли покрышки и блокировали дороги.

К ним присоединились соплеменники из Киевской, Ровенской и Ивано-Франковской областей: там местные органы самоуправления выступили с заявлениями о недопустимости прибытия эвакуированных в их регионы. К слову, на Тернопольщине настолько прониклись грядущим «уханьским апокалипсисом», что устроили многочасовой молебен Богородице, у которой просили «отпугнуть летучий уханец».

Львовские врачи (которых, впрочем, после этого необходимо дисквалифицировать), в свою очередь, устроили в медучреждении бунт, отказавшись принимать пациентов. А когда выяснилось, что «уханьцы» к ним доставлены не будут, горе-медики организовали победоносное хоровое пение гимна Украины.

Эвакуированные из Китая

Но самый настоящий беспредел произошёл в Новых Санжарах Полтавской области, куда после длительных скитаний были направлены несчастные заложники. Местное население, подбадриваемое «Правым сектором», сторонниками экс-президента Петра Порошенко и неким местным попом ПЦУ Дмитрием Педыной организовали бунт, за которым более суток наблюдало все мировое сообщество: своих граждан из Китая эвакуируют все страны, но ни в одной из них даже на сотую долю не было замечено подобного скотского отношения к соотечественникам. Блокпосты, баррикады, грузовики, блокирующие проезжую часть, костры из шин и прочее было обустроено в лучших традициях майданного жанра.

«Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети», - невнятно бормотал из Киева президент Зеленский, окончательно прописавшийся в параллельной реальности.

Ситуация накалялась, к месту событий подтянулась Нацгвардия и бронетехника. Триллер «Оскотинившиеся» с каждым часом набирал обороты, а прямые угрозы рогулей уничтожить автобусы с людьми приобретали реальные очертания. К слову, всё это время несчастные заложники находились в транспорте, с ужасом наблюдая за происходящим. При этом им всё же суждено было стать непосредственными участниками низкопробного фильма-катастрофы: когда колона направилась в медцентр, вооружённые булыжниками, камнями и палками бабуины устроили не только побоище с правоохранителями, но и забросали автобусы с людьми имеющимся «арсеналом».

Силовой разгон взбесившихся приматов, в ходе которого пострадали около десятка силовиков, позволил спецтранспорту МЧС прорваться на территорию медучреждения: с побитыми окнами, перепуганными людьми и летящими вслед угрозами и проклятиями.

Бунт в Новых Санжарах



«Мы постоянно говорим, что Украина - это Европа. Вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы - Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово», - проблеял на следующий день украинский президент, абсолютно не контролирующий ситуацию в стране. Отделаться «малой кровью» в Новых Санжарах удалось лишь благодаря слаженным действиям подчиненных главы МВД Арсена Авакова.

Итак, операция «Обсервация» продемонстрировала плоды промывания мозгов в постмайданный период, поставив всех перед неопровержимым фактом: деморализация украинского общества довела «патриотов» до статуса шакалов. «Почему во всём мире коронавирус поражает легкие, а на Украине- мозг?» - этот вопрос стал наиболее распространённым. Речи о «единой и неделимой» Украине уже не идёт, равно как и о европейской: пещерное хуторянство, подбадриваемое жаждой насилия и крови, лишено возможности называться территорией здравого смысла.

Поскольку, повторимся, упомянутые печальные события заняли ведущую строку антирейтинга, то следующее определение маразма является производным «отсанжаренной» Украины.

По сложившейся традиции, на Украине начали искать след «руки Кремля» в «коронавирусном вертепе». Стоит подчеркнуть, что до прибытия злосчастного «летучего уханьца» международный аэропорт «Борисполь» встретил целых три самолета с украинскими туристами из китайского Хайнаня, где точно так же была зафиксирована эпидемия. По их прибытию меры предосторожности вовсе не соблюдались, и пассажиров просто отпускали восвояси. При этом ни один патриотически настроенный бабуин не проявил «сдвиг сознания», что говорит о политическом заказе на провокацию в отношении очередных «возвращенцев».

По имеющейся информации, ситуацию раскачали «порохоботы». Но, тем не менее, пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко вынес вердикт: во всём виноват Кремль.

«Всё больше понимаю, что дату возвращения украинцев из Китая определили не случайно. Наше внимание отвлекают от преступлений Януковича против Майдана. Сталкивают лбами, чтобы мы потеряли память. Знаю только, что эту дату определили на Банковой, или просто из Кремля спустили», - заявил он.

Святослав Цеголко

Впрочем, это никого не удивило, поскольку логика «что бы не происходило на Украине, во всём обвиняй Россию» напрочь законсервирована в среде тех, кто является непосредственным организатором очередного покорения дна.

И напоследок - о событиях в России, попавших в наше поле зрения и претендующих на свою строчку в антирейтинге. История пациентки «Дома-2» и фигурантки предыдущих «Маразмов» Алёны Водонаевой, высказавшейся о «быдле», которое будет рожать за материнский капитал, получила своё продолжение.

Алёна Водонаева

После того, как Водонаевой вручили повестку из полиции, задержали и допросили, на электронную почту одного из отделов полиции на юго-западе Москвы пришло письмо, в котором сообщалось о том, что в столице заминированы 16 родильных домов, а также одно здание суда.

В теме письма была пометка «Респект Водонаевой», а в конце списка зданий, подлежащих подрыву, виртуальные террористы написали «В поддержку Водонаевой». Параллельно письма о минировании пришли и на электронные почты судов в четырёх районах Петербурга. Все послания адептов Водонаевой поступали с электронного адреса respect.vodanaevoi@yandex.ru.

Роддома и суды были проверены на предмет взрывчатки, угрозы не подтвердились, но у правоохранителей, как говорится, осадок остался: сейчас «водонаевских минёров» ищет полиция, и, вероятно, всё-таки разыщет. Протянет ли руку помощи своим арестованным поклонникам теледива - пока что неизвестно, поскольку она не комментирует данный инцидент.





