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В США перечислили достоинства "необычного" российского патрона

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The National Interest

В США перечислили достоинства
Фото: pixabay.com

В американских СМИ назвали российский боеприпас калибра 12,7 на 55 миллиметров одним из «самых необычных» среди используемых в качестве поражающей силы.

«Толстый, но короткий корпус идеально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с небольшой скоростью, что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей», - отметил автор.

В материале говорится, что данные патроны позволяют поразить противника даже в современном бронежилете, который не пробивают боеприпасы меньшего калибра. Кроме того, их можно использовать при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК и автомата АШ-12 (ШАК-12), а также штурмовых револьверов РШ-12.

При этом автор считает патроны источников «экстремально мощной» поражающей силы.

БА

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