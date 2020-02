"Не подходите ко мне!" - коронавирус в Китае разлучает семьи

Цзян Шиэ - медсестра в одной из больниц Шияна (провинция Хубэй). Она работает 25 дней и не уходит домой потому что много больных, но отчасти и из-за опасности заразить своих близких.

Ее муж приносит ей еду и в клинику и приводит с собой ребенка, чтобы мать и сын могли хотя бы издалека посмотреть друг на друга. Пакет с пельменями он предусмотрительно оставляет на расстоянии, потому что медсестра запрещает близким приближаться к ней. «Ребенок скучает по тебе, когда ты закончишь еду, мы будем просто смотреть на тебя», - написано в Твиттере вместе с постом.

#coronaviruschina A nurse has been working for 25 days and did not go home. Her husband brings the child to pass her lunch meal and watches her eating as greeting.

“The child misses you, you finish your meal, we will watch you next to you”#coronavirus #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/grV5351As9