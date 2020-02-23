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"Теория плоской Земли" убила своего ярого последователя. Видео трагедии попало в Сеть

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Калифорнии во время запуска паровой ракеты погиб Майк Хьюз — американский инженер-любитель, известный сторонник "теории плоской Земли".

Как сообщает Los Angeles Times, 65-летний экспериментатор решил подняться на высоту 5000 футов и доказать, что Земля на самом деле плоская. Но что-то пошло не так. Самопальная ракета рухнула через несколько секунд после запуска - ее посадочный парашют не сработал. «Зато сторонники теории плоской земли наверняка скажут что он просто об купол ударился», - комментируют видео в Сети.

БИ

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