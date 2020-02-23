Белый дом объявил о введение новых правил выдачи грин-карт

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23 февраля 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

Mohssen Assanimoghaddam, globallookpress.com

Власти США с понедельника, 24 февраля, начнут выдавать разрешения на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки (грин-карты) по новым правилам. В пресс-службе Белого дома уточнили, что в рамках новых правил предполагается ужесточение требований для заявителей, которые надеются на государственные пособия.

"... новые члены нашего общества должны быть финансово самостоятельными", — отметили американские власти.

В октябре 2019 года федеральный судья заблокировал решение Белого дома, которое помогло бы иммиграционным службам отказывать в грин-карте или по заявлению на визу иммигрантам с низким доходом, которые, по мнению правительства, могут стать бременем для налогоплательщиков США. Суд вышестоящей инстанции отменил это решение.