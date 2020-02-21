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Стал известен размер пенсий на Украине

, 22:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Стал известен размер пенсий на Украине
pixabay.com

Стало известно, что подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума. Об этом рассказала заместитель министра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Она отметила: 82,7 процента пенсионеров получают пенсию до четырех тысяч гривен (это 10500 рублей).  Данная сумма ниже фактического прожиточного минимума.

Ненюченко объяснила сложившуюся ситуацию ограниченными ресурсами пенсионной системы и высокой долей теневой занятости, ведь лишь пять процентов работающих участвуют в системе негосударственного обеспечения. По мнению женщины, все это приведет к снижению выплат в будущем.

Ранее в Счётной палате России констатировали факт, что пенсионная реформа не позволила увеличить пенсии.

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