Стал известен размер пенсий на Украине

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21 февраля 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Стало известно, что подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума. Об этом рассказала заместитель министра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Она отметила: 82,7 процента пенсионеров получают пенсию до четырех тысяч гривен (это 10500 рублей). Данная сумма ниже фактического прожиточного минимума.

Ненюченко объяснила сложившуюся ситуацию ограниченными ресурсами пенсионной системы и высокой долей теневой занятости, ведь лишь пять процентов работающих участвуют в системе негосударственного обеспечения. По мнению женщины, все это приведет к снижению выплат в будущем.

Ранее в Счётной палате России констатировали факт, что пенсионная реформа не позволила увеличить пенсии.