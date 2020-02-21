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Молдавские банки перестали работать с Приднестровьем. Это блокада

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Молдавские банки перестали работать с Приднестровьем. Это блокада

Банки Молдовы перестали работать с приднестровскими организациями. Это было сделано после того, как руководитель Приднестровья Вадим Красносельский раскритиковал главу Молдовы Игоря Додона.

Вместе с этим в непризнанной республике негативно отреагировали на просьбу молдавской делегации ликвидировать миротворческие посты на Днестре. Один из них располагается близ посёлка Ваду-луй-Водэ. В своё время именно с этого места начался конфликт между братскими народами.

В руководстве Приднестровья считают, что после ликвидации наблюдательных постов может начаться конфронтация. Кишинёв в последнее время ведёт военную риторику против своего соседа. Переговорный процесс остановлен, Кишинёв не подписывает новые соглашения.

Из-за отказа банков сотрудничать с приднестровскими предприятиями страдают такие организации как металлургический завод и ГРЭС. Ряд экспертов предполагают, что действия Кишинёва направлены только против крупнейшей корпорации «Шериф», которая мешает молдавскому руководству.

Правительство Приднестровья также заявляет, что Кишинёв отказался от русского языка как от языка межнационального общения. Всё это создаёт сложности для построения полноценного диалога. Молдова в свою очередь призывает  иностранных дипломатов приостановить сотрудничество с Тирасполем, так как он проводит спекулятивную политику.

ПВ

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