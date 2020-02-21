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Путин с Меркель и Макроном экстренно обсудил ситуацию в Сирии

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

Путин с Меркель и Макроном экстренно обсудил ситуацию в Сирии
Kremlin Pool, globallookpress.com

В четверг, 20 февраля, поздно вечером состоялся экстренный телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель по обсуждению обострения ситуации в сирийском Идлибе и в Ливии.

Владимир Путин подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

В Идлибе ситуация обострилась после агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и гражданского населения.

Макрон и Меркель выразили готовность способствовать снижению напряжённости в этом регионе Сирии. Путин с коллегами говорили о важности недопущения гуманитарных последствий для мирного населения.

При обмене мнениями по Ливия руководители РФ, ФРГ и Франции высказались за полное соблюдение перемирия и возобновление политического диалога в русле решений Берлинской конференции по этой стране.

Владимир Путин выразил Ангеле Меркель соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы в германском городе Ханау, в результате которой погибли девять человек.

 

ИЧ

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