Латвия отстояла Кристине Мисане у ЮАР

Сегодня, 20 февраля, суд Дании утвердил решение генерального прокурора отменить выдачу гражданки Латвии Кристине Мисане ЮАР. Генеральный прокурор Дании признал, что ее следует выдать Латвии.
На каком основании правоохранительные органы Дании готовы выдать г-жу Мисане Латвии?
Ян Рекендорф, генеральный прокурор Дании, принял такое решении потому, что Генпрокуратура Латвии получила новые доказательства вины Мисане и смогла выдать европейский ордер. Для этого Латвии пришлось начать против своей гражданки уголовный процесс по подозрению в подделке документов, похищении чужого платежного средства и игнорировании решения суда или сиротского суда.
Генеральная прокуратура Латвии во вторник, 18 февраля, выдала европейский ордер на арест Мисане и направила датскому компетентному учреждению требование выдать ее Латвии.
Выдача ЮАР не состоится. Гражданка Латвии Кристине Мисане будет депортирована в Латвию. Известно также, что в Копенгаген прибыли представители ЮАР, чтобы конвоировать Мисане.
Итак, Латвия сделала все возможное и невозможное, чтобы не выдать свою гражданку ЮАР.
Ранее, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил латвийским СМИ, что европейские правовые акты предусматривают приоритет выданных в Европе ордеров на арест над требованиями третьих стран.
Что ждет Кристине Мисане в Латвии? Получит ли она реальный срок?
Специально для «Аргументов Недели» комментарии юриста, политика, экс-главы Конституционного суда Латвии Гунарса Кутриса:
«По всей видимости, скоро Мисане окажется в Латвии.На сегодняшний час такая ситуация.Почему раньше нельзя было перенять Мисане? Не было юридических оснований. В ЮАР гражданке Латвии инкриминировались действия, за которые в нашем государстве не предусмотрены существенные наказания.
Речь идет о вывозе своих детей с территории ЮАР в Латвию. Других реальных доказательств вины Мисане, видимо, у прокуратуры не было. Или же не хватало улик. На сегодняшний день прокуратура Латвии имеет доказательства вины Мисане.
Иначе бы прокуратура Дании не приняла такое решение.
Насколько я знаю, что дело о мошенничестве, подделки документов – покупка сим-карты на другое лицо, разрешение, якобы, от отца ребенка на его вывоз из страны.
Что предпримет Латвия? Я могу только предположить. Есть законы. И принимать решение будет прокуратура и суд. За те преступления есть и реальные уголовные сроки, но есть и штрафы, принудительные работы. Возможно, компетентные органы решат, что Мисане понесла уже наказание в тюрьме Дании. Решение будет принимать они.
Могу с уверенностью сказать, что Латвия не выдаст своего гражданина ЮАР. Точно. Не в правилах нашего государства выдавать своего гражданина».