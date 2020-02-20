Полиция потребовала от британцев сообщать о «хакерских» программах на компьютерах детей

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20 февраля 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Студентка за ноутбуком, pixabay.com

Британские правоохранительные органы потребовали от родителей сообщать в полицию в случае обнаружения на компьютерах детей анонимайзера Tor или операционной системы Kali Linux. На прошлой неделе по школам страны распространили плакаты с перечнем «хакерского программного обеспечения», в который вошли и вышеперечисленные программы.

Как пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры», в списке «хакерского ПО» также фигурируют Metasploit, Discord (мессенджер, популярный среди геймеров) и Wifi Pineapple.

В процитированном посте отмечается, что подобными «нелепостями» обычно открывают «Окно Овертона». Возможно, через несколько лет за установленный школьником Тоr будут отправлять в специальные «воспитательные» учреждения, как сейчас за использование Whatsapp в некоторых регионах Китая. А родители будут требовать от своих детей беспрекословно исполнять предписания полиции и ставить гражданскую ответственность выше семейных ценностей.