Все новости >>

//В мире 13+

Полиция потребовала от британцев сообщать о «хакерских» программах на компьютерах детей

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Полиция потребовала от британцев сообщать о «хакерских» программах на компьютерах детей
Студентка за ноутбуком, pixabay.com

Британские правоохранительные органы потребовали от родителей сообщать в полицию в случае обнаружения на компьютерах детей анонимайзера Tor или операционной системы Kali Linux. На прошлой неделе по школам страны распространили плакаты с перечнем «хакерского программного обеспечения», в который вошли и вышеперечисленные программы.

Как победить одиночество и повысить самооценку с помощью интернета?

Как победить одиночество и повысить самооценку с помощью интернета?

Как пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры», в списке «хакерского ПО» также фигурируют Metasploit, Discord (мессенджер, популярный среди геймеров) и Wifi Pineapple.

В процитированном посте отмечается, что подобными «нелепостями» обычно открывают «Окно Овертона». Возможно, через несколько лет за установленный школьником Тоr будут отправлять в специальные «воспитательные» учреждения, как сейчас за использование Whatsapp в некоторых регионах Китая. А родители будут требовать от своих детей беспрекословно исполнять предписания полиции и ставить гражданскую ответственность выше семейных ценностей.

 

ДЦ

//картина дня

Непознанное

Американский журналист предрек падение экономики Китая из-за коронавируса и абсолютное лидерство Путина на Востоке

Американский журналист предрек падение экономики Китая из-за коронавируса и абсолютное лидерство Путина на Востоке

Издание The Trumpet опубликовало материал про библейское пророчество, согласно которому экономика Китая рухнет из-за эпидемии коронавируса, а президент РФ Владимир Путин станет "царем Востока".

В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР. Данную запись, доступную для просмотра на сайте YouTube, сделал житель Кировска.

В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ потребовал "более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, топливно-энергетический…

//новости ан

//новости ан

Борис Титов объявил, что музыкант Сергей Шнуров возглавит список Партии роста на выборах в Госдуму. Ну не дает покоя политика и общественная жизнь эпатажному хулигану…

//новости ан

//новости ан

Знаменитый режиссер Стивен Спилберг удочерил Микаэлу, когда она была совсем малышкой. Сейчас ей 23 и со своим призванием девушка определилась: недавно она сообщила…

Жительница Кургана не может записать своего маленького ребенка к оториноларингологу. Мама Анжелика обычно водит своего малыша в детскую поликлинику на ул. Савельева, 33.…

Известный гонщик Райан Ньюман по прозвищу «Человек-ракета» разбился на ралли. Его Ford Mustang мчался на скорости 318 км/ч и пилот не справился с управлением. Машина…