В Германии погибли восемь человек во время стрельбы в кальянных

В Германии восемь человек погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в местных кальянных. Инцидент произошел в городе Ханау в немецкой земле Гессен.
Известно, что неизвестный открыл стрельбу в двух кальянных города. В результате трое убито в кальянной в районе Хоймаркт в центре города, еще пятеро погибших - в районе Кессельштади.
«Преступник ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-Плац. Чтобы попасть внутрь зала для курения, мужчина позвонил. В зале для курения он начал стрелять», - сообщается в немецких СМИ. Отмечается, что на данный момент нападавшие еще не найдены.