В Германии погибли восемь человек во время стрельбы в кальянных

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20 февраля 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Германии восемь человек погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в местных кальянных. Инцидент произошел в городе Ханау в немецкой земле Гессен.

Известно, что неизвестный открыл стрельбу в двух кальянных города. В результате трое убито в кальянной в районе Хоймаркт в центре города, еще пятеро погибших - в районе Кессельштади.

«Преступник ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-Плац. Чтобы попасть внутрь зала для курения, мужчина позвонил. В зале для курения он начал стрелять», - сообщается в немецких СМИ. Отмечается, что на данный момент нападавшие еще не найдены.