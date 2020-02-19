В Иордании готовятся к нашествию саранчи

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19 февраля 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

Власти Иордании объявили режим чрезвычайного положения из-за того, что на страну надвигаются полчища саранчи, способные нанести значительный урон сельскому хозяйству.

Пустынная саранча в невообразимом количестве уже достигла некоторых районов Саудовской Аравии в 500 км от иорданской границы. Ученые считают, что тучи этих насекомых способны сожрать столько же, сколько за день съедают, например, жители всей Франции.

Подобное происходит уже не первый год. Еще драматичнее обстоятельства складываются в Африке. И без того страдающие от голода Кения, Эфиопия, Сомали изо всех сил борются с саранчой. К лету количество насекомых может увеличиться в сотни раз.