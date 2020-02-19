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В Йельском университете закрыли учебный курс из-за политкорректности

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

В Йельском университете закрыли учебный курс из-за политкорректности
Йельский университет, pixabay.com

Йельский университет принял решение о закрытии курса «История искусств от эпохи Возрождения до современности» после студенческих протестов из-за того, что в программе «слишком много белых гетеросексуальных» художников-мужчин. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

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Преподаватели Йеля планируют показать студентам, что изучения заслуживает не только западное искусство, говорится в процитированном посте. Когда существует так много других жанров и традиций - все «одинаково заслуживают изучения», и изучать европейское искусство в ущерб искусству других стран сейчас «проблематично».

Некоторые студенты Йеля также стремятся в обязательном порядке увеличить представленность меньшинств и женщин среди авторов в учебной программе.

За последние несколько лет существенные изменения в учебных планах стали частью реакции университета на подобные предложения студентов. Учащиеся инициировали создание таких курсов, как «Глобальное декоративное искусство», «Сакральное искусство и архитектура» и «Политика представительства».

Теперь в приоритете курса «История искусств» будут Древний Египет, Древний Ближний Восток, а также раздел «Глобальное декоративное искусство». Прежний курс истории искусств читается в последний раз. Тем временем преподаватели Йельского университета не оценили изменения в учебном плане. По их мнению, происходящее вредит не только студентам, но и самой науке.

 

ДЦ

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