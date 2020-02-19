В Узбекистане задумались о вредности русского образования

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19 февраля 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Несколько дней назад в Ташкенте прошло заседание сессии Международного пресс-клуба. Мероприятие было посвящено проблемам узбекского языка.



На нём профессор Казакбай Юлдашев заявил, что узбекский язык в настоящее время терпит значительные притеснения. К примеру, в столице государства более 50% общеобразовательных школ являются русскоязычными. Профессор уверен, что изучение Пушкина и Толстого школьниками приведёт к тому, что они не познают своей национальной культуры и религии.



Юлдашев призвал учёных поддержать его и встать на защиту интересов узбекского языка. В стране нет гордости за своё государство, продолжил учёный. Даже рекламные баннеры пишутся на русском языке, значит они предназначены не для узбеков.



В Интернете можно заметить, что узбекское население по этому вопросу разделилось на две группы. Одни поддерживают развитие узбекского языка, а другие нет. Вторая группа считает, что отчуждение узбекского языка связано с неправильной политикой государства. Национальный язык в том виде, в каком он существует, не представляет должного интереса со стороны населения. Отсутствуют книги, фильмы, научные исследования на узбекском языке.



Раскачивание проблемы на национальной почве может привести к серьёзным последствиям. Учитывая, что государство является многонациональным, запреты и ограничения на русский язык могут спровоцировать неконтролируемые события. Понятно, что мнение профессора - не официальная позиция государства, которое в последнее время всё больше укрепляет культурные и экономические отношения с Россией. В свою очередь в Ташкенте и других узбекских городах открываются филиалы престижный российских вузов.



