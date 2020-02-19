Роналду рассказал, сколько ежемесячно тратит его девушка

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19 февраля 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: соцсети

Нападающий «Ювентуса» португальский футболист Криштиану Роналду признался, какую сумму ежемесячно выделяет на траты своей возлюбленной Джорджине Родригес.

Спортсмен рассказал, что траты 25-летней девушки составляют в среднем 96 тысяч евро. При этом отмечается, что зарплата футболиста – не единственный доход семьи. Сама Родригес зарабатывает при помощи рекламы в соцсетях, передаёт Мир24.

Роналду рассказал, что в список трат во3любленной входят не только личные расходы, но и содержание четверых детей, которых воспитывает пара. Трое из них – дети футболиста от суррогатных матерей, а самая младшая дочь – общий ребенок Криштиану и Джорджины.