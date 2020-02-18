Все новости >>

//В мире 13+

Музыкант играла на скрипке, пока хирурги оперировали её мозг

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Музыкант играла на скрипке, пока хирурги оперировали её мозг
Фото: pixabay.com

Скрипачка из Великобритании Дагмар Тернер музицировала, пока хирурги из Королевского колледжа Лондона проводили операцию по удалению злокачественной опухоли у нее в головном мозге.

Отмечается, что онкологию у 53-летней Тернер диагностировали семь лет назад, однако сделать операцию было решено лишь в ноябре прошлого года. В ходе составления плана операции музыкант и врачи решили, что она будет играть на скрипке во время хирургического вмешательства. Таким образом специалисты могли понять, какие участки головного мозга нельзя трогать.

«Это моя жизнь, это то, что я делаю в свободное время и то, чем я наслаждаюсь», - призналась скрипачка. Она вернулась к выступлениям уже спустя две недели после операции.

АБ

//картина дня

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука. Зеленский дал это поручение месяц назад. Срок для поисков он ограничил пределами двух недель. СБУ возбудило уголовное дело. Однако…

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Исследовательская группа ИД «Аргументы недели» предлагает читателям изучить третью часть рейтинга эффективности депутатов и сенаторов 2019 от Республики Северная Осетия…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан