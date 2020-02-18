Музыкант играла на скрипке, пока хирурги оперировали её мозг

//В мире 13+

18 февраля 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Скрипачка из Великобритании Дагмар Тернер музицировала, пока хирурги из Королевского колледжа Лондона проводили операцию по удалению злокачественной опухоли у нее в головном мозге.

Отмечается, что онкологию у 53-летней Тернер диагностировали семь лет назад, однако сделать операцию было решено лишь в ноябре прошлого года. В ходе составления плана операции музыкант и врачи решили, что она будет играть на скрипке во время хирургического вмешательства. Таким образом специалисты могли понять, какие участки головного мозга нельзя трогать.

«Это моя жизнь, это то, что я делаю в свободное время и то, чем я наслаждаюсь», - призналась скрипачка. Она вернулась к выступлениям уже спустя две недели после операции.