На какие жертвы готовы жители Финляндии ради экологии?

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18 февраля 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Самолеты в аэропорту, pixabay.com

Как выяснили социологи, большинство граждан Финляндии уверены, что авиабилеты должны стоить дороже, так как авиация наносит ущерб окружающей среде. 54 тысячи финских граждан попросили парламент ввести дополнительный налог на авиаперелеты, чтобы сократить количество рейсов, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

«Мы должны летать меньше и оплачивать не только перелет, но и нанесенный вред окружающей среде, который в конечном итоге придется оплатить будущим поколениям» - говорит Уна Блом, сотрудница финской консалтинговой компании.

Хотя на долю авиации приходится лишь около четырех процентов всех выбросов углекислого газа, сознательные граждане Финляндии активно пересаживаются с самолетов на экологичные поезда и автобусы, говорится в процитированном посте.