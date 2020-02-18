Все новости >>

//В мире 13+

На какие жертвы готовы жители Финляндии ради экологии?

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

На какие жертвы готовы жители Финляндии ради экологии?
Самолеты в аэропорту, pixabay.com

Как выяснили социологи, большинство граждан Финляндии уверены, что авиабилеты должны стоить дороже, так как авиация наносит ущерб окружающей среде. 54 тысячи финских граждан попросили парламент ввести дополнительный налог на авиаперелеты, чтобы сократить количество рейсов, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Японии предсказали полноценную национальную катастрофу из-за женщин-роботов

Японии предсказали полноценную национальную катастрофу из-за женщин-роботов

«Мы должны летать меньше и оплачивать не только перелет, но и нанесенный вред окружающей среде, который в конечном итоге придется оплатить будущим поколениям» - говорит Уна Блом, сотрудница финской консалтинговой компании.

Хотя на долю авиации приходится лишь около четырех процентов всех выбросов углекислого газа, сознательные граждане Финляндии активно пересаживаются с самолетов на экологичные поезда и автобусы, говорится в процитированном посте.

 

ДЦ

//картина дня

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 18 февраля, в рамках заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины будут обсуждаться дальнейшие шаги по Донбассу.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 18 февраля, в рамках заседания Совета национальной…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан