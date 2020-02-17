Мальта может ужесточить выдачу «золотых паспортов»

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17 февраля 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Парламент Мальты рассматривает вопрос о выдаче так называемых «золотых паспортов» – гражданство в обмен на инвестиции.

Сейчас «золотой паспорт» Мальты обходится соискателю в 650 тысяч евро, однако парламентарии считают, что механизм выдачи гражданства Мальты необходимо ужесточить.

Изначально власти страны установили лимит числа обладателей «золотых паспортов» в 1800 человек. Сейчас этот лимит исчерпан на 70%. Власти могут увеличить размер необходимых для получения «золотого паспорта» инвестиций.

Кроме этого, от соискателей требуется находиться на Мальте в течение года. Правда, как это положение исполняется, непонятно. Уже сейчас от заявителей требуют предоставлять посадочные талоны как доказательство пребывания в стране. Но дальнейшее ужесточение требований в этом направлении будет противоречить европейскому законодательству, а гражданин Мальты находится под юрисдикцией ЕС.