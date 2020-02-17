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17 февраля 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Художник-акционист Пётр Павленский, фото соцсети

Известный российский художник-акционист был задержан во Франции, где находится в статусе политического беженца. Его обвиняют в драке с применением оружия и сливе в сеть интимного видео с участием французского политика Бенджамина Гриво.

Российский скандальный акционист и художник Пётр Павленский снова оказался в весьма непростой ситуации, на этот раз уже за рубежом, куда он сбежал в качестве политического беженца. В 2017 году появилась информация о том, что он переехал во Францию для того, чтобы избежать уголовного преследования в России за действия насильственного характера. Однако избежать тюрьмы ему не удалось и уже 16 октября 2017 года он был лишён свободы на 11 месяцев по другому делу, за поджог двери в здание Банка Франции. На этот раз, в 2020 году, Павленский был задержан за насилие с использованием оружия: он принял участие в драке, напав на обидчиков с кухонным ножом. Но, тем не менее, настоящий скандал разразился тогда, когда стало известно, что допрашивали художника не из-за драки. Силовые органы Франции допросили Павленского по делу Гриво.

Бенджамин Гриво – французский политик, один из кандидатов в мэры Парижа. По некоторым данным, он отправил видео интимного характера сожительнице Павленского, а художник, в свою очередь, очевидно без разрешения, слил это видео в сеть, разрушив репутацию кандидата. Всю ответственность за преступление Павленский взял на себя. Более того, он пообещал и дальше бороться с нечестными, по его мнению, политиками Франции аналогичными перформансами. Из-за скандала с Бенджамином Гриво художника могут лишить статуса политического беженца, выслав из страны обратно в Россию. Насколько размещение компромата в сеть отвечает критериям художественной ценности – вопрос неоднозначный, однако сам Павленский обрёл популярность или, по мнению некоторых, дурную славу за счёт своего противоречивого творчества.

Французский политик Бенджамин Гриво, фото соцсети

Побег во Францию

В 2017 году российское андерграундное сообщество художников и политических активистов в очередной раз скандальным образом засветилось в СМИ. Один из представителей этого сообщества Пётр Павленский сбежал во Францию со своей подругой Оксаной Шалыгиной и попросил в стране политического убежища. По заявлениям художника, как только он вернулся в Россию из Варшавы, он был доставлен в Следственный Комитет, где ему сообщили о доследственной проверке в его отношении. К вечеру его с Шалыгиной отпустили, чем они и воспользовались, сбежав за границу. Павленский посчитал преследование силовиками политически мотивированным.

Однако все оказалось не настолько просто. Оказалось, что расследование было возбуждено после заявления актрисы «Театра.doc» Анастасии Слониной о том, что Павленский и Шалыгина попытались её изнасиловать. Очевидцы сообщают о том, что на Слониной практически не было одежды, а её тело покрывали ножевые порезы после того, как она выбежала от насильников. Более того, позднее выяснилось, что Павленский вместе со своими соратниками якобы избил молодого человека Слониной. Таким образом, появилось сразу две позиции: кто-то заявлял о том, что дело против Павленского сфабриковано, а кто-то говорил, что Павленский пользуется своей репутацией для того, чтобы развернуть расследование реального преступления в политическую плоскость.

Акции и перформансы

Пётр Павленский на акции «Отделение», фото соцсети

Однако прославился Павленский ещё задолго до того, как оказался замешан в историю с побегом за границу. Будучи политическим активистом, художником и акционистом, он успел обрести сомнительную популярность после ряда резонансных перформансов. Так, например, Павленский известен поджогами и самоистязанием, через которое он транслирует свои социально-политические и иные художественные идеи и ценности. Его творчество весьма радикально и, как считают некоторые представители художественного андерграунда, злободневно. Однако зачастую посыл Павленского теряется, так как сами перформансы могут повергнуть в шоковое состояние.

Акции, связанные с самоистязанием, нередкий для художника способ самовыражения. Так, например, в 2012 году Павленский провёл акцию под названием «Шов». Он в прямом смысле зашил себе рот нитью и полтора часа простоял у Казанского собора в Санкт-Петербурге с плакатом в поддержку участниц группы Pussy Riot, которых в тот момент судили. Надпись на плакате гласила следующее: «Акция Pussy Riot была переигрыванием знаменитой акции Иисуса Христа (Мф. 21:12 – 13)». Указанный в надписи отрывок из Евангелия от Матфея содержит следующие слова:

«И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: написано, "дом Мой домом молитвы наречется"; а вы сделали его вертепом разбойников»

Пётр Павленский на акции «Шов», фото соцсети

Таким образом, через акцию «Шов» Павленский попытался показать, что РПЦ, по его мнению, якобы перестала преследовать религиозные цели и стала политическим институтом. Из заключения психиатров, которые обследовали художника после задержания на акции, ясно: Павленский психически здоровый человек. Тем не менее, другая акция художника под названием «Фиксация» вызвала не менее широкий общественный резонанс. Перформанс Павленский устроил в 2013 году, приурочив его ко Дню полиции. Акционист прибил свои гениталии гвоздем к каменной брусчатке на Красной площади, объяснив позднее свои действия следующим образом:

«Акцию можно рассматривать как метафору апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества. Не чиновничий беспредел лишает общество возможности действовать, а фиксация на своих поражениях и потерях все крепче прибивает нас к кремлевской брусчатке, создавая из людей армию апатичных истуканов, терпеливо ждущих своей участи»

Желая передать свою позицию, Павленский окутывал себя колючей проволокой, отрезал себе мочку уха, сидя нагим на крыше института им. Сербского в Москве, поджидал дверь здания органов государственной безопасности на Лубянке, а также разжег огонь в окнах Банка Франции. За все эти действия его не раз задерживала полиция, что, тем не менее, не останавливало художника устраивать последующие акции. Наконец, такая деятельность привела его к тому, что на сайте под названием Pornopolitique, Павленский и опубликовал то самое злополучное видел с Бенджамином Гриво, из-за которому ему грозит высылка обратно в Россию.