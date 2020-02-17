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Японии предсказали полноценную национальную катастрофу из-за женщин-роботов

, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Японии предсказали полноценную национальную катастрофу из-за женщин-роботов
На улицах Токио, Moritz Wolf / globallookpress.com

Куклы для взрослых усиливают демографический кризис в Японии. Рождаемость в стране стремительно падает, коэффициент фертильности стремится к 1. Ученые прогнозируют полноценную национальную катастрофу из-за увлечения японских мужчин роботами с искусственным интеллектом, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Как победить одиночество и повысить самооценку с помощью интернета?

Как победить одиночество и повысить самооценку с помощью интернета?

В процитированном посте отмечается, что индустрия роботов «для личной жизни» растет в мире с каждым месяцем: на рынке уже можно найти виртуальную возлюбленную на любой вкус и кошелек. Но лишь в Японии они настолько разнообразны и реалистичны, что постепенно их перестаешь отличать от живых людей.

Одинокие японцы все чаще отказываются от традиционных семейных отношений в пользу пассии-робота, ведь она уже может вести интересные беседы, философствовать, а в нужный момент с легкостью переходит в режим «семьи».

Демографы бьют тревогу: в 2018 году в стране родилось на 25 тысяч детей меньше, чем в 2017-м. В перспективе нация столкнется с угрозой исчезновения.

 

ДЦ

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Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

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Возвращение в состав Украины территорий, контролируемых властями ДНР и ЛНР, будет иметь гибельные последствия для бывшей советской республики. Такую точку зрения озвучил Николай Савельев, журналист из Львова.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

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