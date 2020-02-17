МИД Китая: США стали крупнейшим шпионом в мире

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17 февраля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

хакер, pixabay.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан утром в понедельник, 17 февраля, в рамках онлайн-брифинга заявил, что США фактически стали крупнейшим шпионом в мире.

Китайский дипломат прокомментировал данные СМИ о масштабной операции американских и немецких спецслужб, которая проводилась под прикрытием швейцарской компании Crypto AG.

Гэн Шуан заметил, что факты в очередной раз доказали – Соединенные Штаты Америки являются самым крупным государством-перехватчиком в международном киберпространстве. Дипломат также назвал страну "империей хакеров".