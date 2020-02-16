Депутат Сейма Латвии показал министру МВД средний палец

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16 февраля 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Заседание Сейма Латвии, via www.imago-images.de / globallookpress.com

Далеко нет секрета, что в правящей партии Сейма (KPVLV) не все гладко: постоянные выяснения отношений, ссоры, упреки. Латвийцы стали уже привыкать к такому «состоянию» в лидирующей партии. Но, в последнее время, ссоры переросли в откровенное хамство. Депутат данной партии Артусс Кайминьш показал средний палец министру МВД Сандису Гиргенсу. Прямо на заседании.

Такой поступок депутата Сейма заставил говорить о данном «происшествии» не только СМИ, но и латвийцев. Откровенное хамство!

Что же побудило Артусса Кайминьша к подобному поступку?

Сам депутат объясняет это так: «Я действительно показал ему этот жест. Он должен понимать, что является министром, а не просто Сандисом. Он, конечно, имеет право обратиться в комиссию по мандатам и этике. Пусть обращается!»

Как утверждает сам депутат Сейма, его оскорбили слова министра. В чем выражается оскорбление? Пояснений нет.

Сам министр МВД г-н Гиргенс убежден, что причина в другом – депутату не понравилось предложение мирного урегулирования конфликта в Сейме.

Известно, что недавно г-н Кайминьш исключили из данной партии. Банальная обида!

Почему подобные заседания часто заканчиваются обыкновенным хамством?

Комментирует политик, юрист Гунарс Кутрис: «Видимо, все зависит от воспитания. Да, случаются «приступы» хамства. Конечно, на это неприятно смотреть. Знаете, в 30-х годах тоже существовал Сейм в Латвии. И тоже была комиссия по этике. Вот только подобных дел она не рассматривала. Не было повода. Например, во время дебатов самым «резким» словом было… «вы, видимо, ошиблись, господин». Сегодня иное время. Для меня дикость, когда так общается человек».