«Сбой китайской медицины»: О ситуации с коронавирусом в Китае

//В мире 13+

15 февраля 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

коронавирус в китае, фото: соцсети

Название «коронавирусная инфекция» уже несколько недель вызывает ужас и содрогание у многих людей. Возникшая эпидемия по количеству жертв намного опередила даже китайскую трагедию 2002 года, когда Поднебесную захлестнула атипичная пневмония.

С коронавирусным заражением, вспыхнувшим в китайской провинции Хубэй, всё намного сложнее, чем с другими заболеваниями. На данный момент число заражённых уже превысило 40000 человек. Случаи заболевания участились не только в самой Поднебесной, но и в других странах . Распространение неизвестной заразы началось с одного из китайских рынков в Ухани, где продавались необычные мясные продукты. Нулевым пациентом считают одного из покупателей змеиного мяса или мяса летучей мыши, который первым опробовал экзотический для европейцев деликатес и стал носителем опасного вируса. Вирус мутировал и изменился, став смертельным для человека.



Как ни странно, всем известная китайская медицина сыграла в распространении эпидемии отрицательную роль. Ведь большая часть населения предпочитала не обращаться к врачам во время болезней, а лечиться традиционными методами, которые столетиями позволяли китайцам оставаться одной из самых здоровых наций планеты. Но против новой заразы традиционные китайские методы оказались бесполезны. Сейчас в Ухани ситуация продолжает ухудшаться. Город уже много недель на карантине. Многие офисные здания переоборудовали в больницы, в которых тут же разместились тысячи заражённых. На данный момент ситуация в Хубэй достаточно сложная. Репортажи из Уханя напоминают кадры из фильма-катастрофы. Все ходят в белых защитных комбинезонах, на улицах совсем нет людей, всюду ездят специальные машины и распыляют очистительные смеси. Китайский коронавирус продолжает свирепствовать, а вакцина по-прежнему на стадии тестирования. По предварительным данным на поиск лекарства понадобится от 4 до 6 месяцев. Эпидемия охватила не только регионы Хубэй, но и множество окрестных провинций. КНР ещё никогда не находилась в подобном положении. По словам самих жителей Поднебесной – «ситуация катастрофическая». Впервые за многие тысячелетия в Китае так и не удалось отпраздновать полноценно местный Новый год.



Официальное название коронавируса – Covid-19. Напомню, что впервые вирус был обнаружен ещё в конце 2019 года. Тогда никто ещё не думал о глобальной катастрофе. Болезнь появилась как будто специально прямо накануне китайского нового года, когда огромное количество китайцев из разных стран приезжают на торжества к себе на родину. Ведь для них это семейный праздник, который отмечается в кругу самых близких людей. Однако самой главной угрозой для всего человечества на данный момент является не столько распространение вируса по планете, сколько масштабная паника и политические провокации. В Японии в состоянии тревоги находится почти всё население страны. Особенно обескуражила японцев ситуация с карантином на круизном лайнере «Diamond princess». 4000 человек заперты в своих каютах, словно животные в клетках. Некоторые из пассажиров заперты в помещениях без окон. Жители страны Восходящего Солнца крайне опасаются дальнейшего распространения инфекции. Японские социальные сети переполнены тревожными сообщениями. Однако среди жителей островов есть и те, кто отрицает возможность любого продвижения эпидемии по территориям империи. К большому сожалению, стоит выделить и политические провокации, устраиваемые «фанатиками» в социальных сетях и в Youtube. Представители уйгурского населения и монгольских мусульман тут же накинулись на китайцев с напоминаниями о геноциде. Они на полном серьёзе рассуждали о божьей каре китайского населения и проявляли всевозможное злорадство по отношению к заражённым. И таких горе-провокаторов в интернете достаточно.



Аналогичная ситуация с коронавирусом в Южной Корее. Многие жители так же опасаются за свою жизнь и здоровье близких. А в закрытой от внешнего мира Северной Корее на данный момент не зафиксировали ни одного случая заражения. Генеральный секретарь Ким Чен Ын официально не сообщил о ситуации у себя в стране. Хотя можно предположить, что северокорейское правительство попросту умалчивает данные о ситуации с Covid-19.

В Южной Корее на данный момент число заражённых приближается к 30. Местные жители рассуждают по-разному. Одни говорят, что южно-корейская медицина сумеет противостоять болезни и не допустить её расширения. Другие же утверждают, что может быть всякое, и предохраняются разными способами. Очень многие корейцы уже начинают запасаться масками и продуктами первой необходимости на случай опасности заражения.



Не обошла стороной паника и другие регионы. Жители Океании и Полинезии прекрасно осведомлены о ситуации в Китае. Всеобщей паники там нет, но разговоры уже ведутся практически на каждой городской улице. В Индонезии положение схожее. Местные жители как и корейцы запасаются масками и ждут появления инфекции. Индонезийские аэропорты усилили контроль из-за угрозы распространения эпидемии. Каждый человек, побывавший в Китае, подвергается усиленному медосмотру. Однако министр здравоохранения Индонезии Путранто недавно посоветовал своим гражданам избавиться от сверхурочных работ и почаще расслабляться, дабы избежать угрозы заражения. Он не раз упоминал о том, что хороший иммунитет способен победить любую заразу.



Стоит заметить, что нередко создателями паники выступают сами СМИ. Очень часто говорится о жертвах и катастрофической ситуации, но совсем не упоминается количество исцелённых. Умершие от инфекции Covid-19 были в основном люди за 50, а то и вовсе лица пожилого возраста. Иммунитет несомненно играет роль в противостоянии заболеванию, и в этом министр Индонезии не ошибся. На данный момент количество вылечившихся от атипичной пневмонии почти достигло 4000 человек. В основном это молодые люди или те, кто обладают хорошим иммунитетом.



Не стоит обходить стороной и действия всевозможных пранкеров и шутников, жаждущих острых ощущений. Несколько дней назад в России случился большой скандал с «юмористами», устроивших розыгрыши в московском метро. Один из этих людей притворился заболевшим коронавирусом и прямо в вагоне опрокинулся наземь, изображая приступы лихорадки. Потом возникли случаи и с появлением целых пранкерских групп. Половина «шутников» переоделась в костюмы химзащиты, а другие же изображали заражённых китайцев в масках. Естественно, этих хулиганов арестовали и привлекли к ответственности. Создавать всеобщую панику и насмехаться над смертями людей – как минимум, неразумно, потому что каждый на этой планете может оказаться в зоне риске. Многие забывают, что в случае катастрофы бежать с нашей планеты будет некуда.

Пока неясно, что будет дальше с распространением заболевания, но у многих аналитиков появляются обнадёживающие предположения. Есть вероятность, что эпидемия пойдёт на спад в ближайшие месяцы. Существует и надежда на уничтожение вируса к наступлению лета, во всяком случае так заявил президент США, Дональд Трамп. Будем надеяться, что вакцина находится на конечной стадии разработок, и скоро она будет применена на практике. По крайней мере единственная страна, в которой сохраняется хоть какое-то спокойствие – это Россия. Здесь нет никакой особенной паники, нет массовой истерии. Учёные с надеждой и верой в лучшее продолжают разрабатывать вакцину. Это заставляет гордиться нашими соотечественниками.