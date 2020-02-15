В Госдуме прокомментировали намерение Зеленского провести

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о его намерении провести в октябре текущего года выборы на всей территории страны, а также на полуострове.
Российский политик в субботу, 15 февраля, отметил, что Зеленскому придется публично признать, что избирательные участки его страны находятся на территории России. "Других вариантов быть не может", – отрезал Бальбек.
Депутат ГД также напомнил, что существуют определенные протокольные правила, которые касаются не только оформления документов и подбора помещений для участков голосования, но также требований безопасности.