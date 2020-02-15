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В Госдуме прокомментировали намерение Зеленского провести "выборы в Крыму"

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме прокомментировали намерение Зеленского провести
Крым, pixabay.com

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о его намерении провести в октябре текущего года выборы на всей территории страны, а также на полуострове.

Российский политик в субботу, 15 февраля, отметил, что Зеленскому придется публично признать, что избирательные участки его страны находятся на территории России. "Других вариантов быть не может", – отрезал Бальбек.

Депутат ГД также напомнил, что существуют определенные протокольные правила, которые касаются не только оформления документов и подбора помещений для участков голосования, но также требований безопасности.

ЕТ

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